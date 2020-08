Last week of Isle of Wight ‘Eat Out to Help Out’: Updated 23rd August 2020

We’re about to enter the last week of the ‘Eat Out to Help Out’ campaign.

Over 200 restaurants across the Isle of Wight have been taking part in the Government scheme to encourage people to eat out after the Coronavirus lockdown. This latest list has five new entries.

On Monday-Wednesday you can eat at local businesses with a 50% discount, up to a maximum of £10 per person, on food and non-alcoholic drinks. The scheme ends on Monday 31st August (the bank holiday).

Share with friends

If you find it helpful, share it with your friends to make an arrangement to meet up for some food – it’s half price after all!

Once you’ve agreed on the venue, pop the postcode into your satnav, or online mapping system to guide you there.

Name Town Postcode Marconi's Restaurant Alum Bay PO39 0JD The Fighting Cocks Arreton PO30 3AR The White Lion Arreton PO30 3AA Bembridge Sailing Club Bembridge PO35 5NR Crab & Lobster Bembridge PO35 5TR Framptons' Bembridge PO35 5SD Lockslane Bembridge PO35 5XN Propeller Inn Bembridge PO35 5PW Village Inn Bembridge PO35 5SF Whitecliff Bay Holiday Park Bembridge PO35 5PL Blackgang Chine Blackgang PO38 2HN The Bonchurch Inn Bonchurch PO38 1NU Oasis Interior Landscapes Brading PO36 0QA The Yarbridge Inn Brading PO36 0AA Brighstone Newsagents Brighstone PO30 4AH Isle Of Wight Pearl Brighstone PO30 4DD Valentino's Restaurant Carisbrooke PO30 1NT Wight Mouse Inn Chale PO38 2HA Chessell Pottery Cafe Chessell PO41 0UE All About Catering Cowes PO31 7UT Call It What You Want Cowes PO31 7RL Cowes Tandoori Cowes PO31 7RS Food Shack And Bar At Gurnard Cowes PO31 8QE Gastronomy Cowes Cowes PO31 7RR Gurnard Press Cowes PO31 8JW Harbour Kitchen Cowes PO31 7AX Island Sailing Club Cowes PO31 7RE Jolliffes Cowes Cowes PO31 7BE Mojac's Restaurant And Bar Cowes PO31 7BG Murrays Cowes PO31 7AT New Holmwood Hotel Cowes PO31 8BW Portland Inn Cowes PO31 8JN Royal London Yacht Club Cowes PO31 7QS Royal Ocean Racing Club Cowes PO31 7QU Spice Central Cowes PO31 7AT The Anchor Inn Cowes PO31 7SA The Basque Kitchen Cowes PO31 7HT The Coast Bar And Dining Room Cowes PO31 7BG The Duke Of York Cowes PO31 7BT The Pier View Cowes PO31 7RY The Red Duster Restaurant Cowes PO31 7RS The Yachtsman Cowes PO31 7QS Toninos Italian Restaurant Cowes PO31 7BE Travellers' Joy Cowes PO31 8LS Woodvale Hotel Cowes PO31 8LE Robin Hill Downend PO30 2NU Albert Cottage Hotel & Restaurant East Cowes PO32 6BD Shoreside Cafe East Cowes PO32 6AD The Lifeboat East Cowes PO32 6UB The Lunch Box Cafe East Cowes PO32 6EP Waverley Park Holiday Centre East Cowes PO32 6AW Cafe Moa, West Wight Sports Freshwater PO40 9XH Dimbola Tea Room Freshwater PO40 9QE End Of The Line Cafe Freshwater PO40 9UH The Freshwater Coffee House Freshwater PO40 9AJ The Hut, Colwell Bay Freshwater PO40 9NP The Rabbit Hole Iow Freshwater PO40 9AS The Red Lion Freshwater PO40 9BP The Sugarloaf Freshwater PO40 9UT The Vine Inn Freshwater PO40 9UP The Griffin Godshill PO38 3JD The Old Smithy Godshill PO38 3HZ The Old World Tea Rooms Godshill PO38 3HZ The Taverners Inn Godshill PO38 3HZ Woods Kitchen Godshill PO38 3HH The White Hart Inn Havenstreet PO33 4DP The Pointer Inn Newchurch PO36 0NN Ambassador Freehouse Newport PO30 5LE Bengal Palace Newport PO30 1HS Board Cafe Bar Newport PO30 1LQ Cafe 93 Newport PO30 1BQ Caffe Isola Newport PO30 1LG Castle Inn Newport Newport PO30 1BQ Comicoffee Newport PO30 1UL Cornerstop Cafe Newport PO30 1JZ Forest View Cafe Newport PO30 5NB Gods Providence House Newport PO30 1SL Hewitt's Restaurant Newport PO30 5ET Hong Kong Express Newport PO30 5EP Long Island Newport PO30 5AZ Love Coffee Newport PO30 1XA Mcdonald's Restaurant Newport PO30 1LB Newport & District Conservative Club Newport PO30 1XB One Holyrood Newport PO30 5AU Pasha Grill Newport PO30 1TY Peach Vegan Kitchen Newport PO30 1LB Quay Arts Newport PO30 5BD Sportsmans Rest Newport PO30 4LP Subway Newport PO30 1JU Tamarind Newport PO30 1LQ The Bargeman's Rest Newport PO30 5BS The Blacksmiths Arms Newport PO30 5SS The Blue Door Newport PO301UX The Breeze Newport PO30 2LA The Cafe Newport PO30 5UX The Dairymans Daughter Newport PO30 3AA The Eight Bells Newport PO30 1NR The George Inn Newport PO30 1LB The Stag Newport PO30 5TW The Sun Inn Newport PO30 4EH The Walled Garden Cafe Newport PO30 5AU Town Choice Cafe Newport PO30 1JU Waverley Inn Newport PO30 1PA The Horse And Groom Ningwood PO30 4NW The White Lion Niton PO38 2AT The Chequers Inn Rookley PO38 3NZ The Lakes Rookley Rookley PO38 3LU Alamo Bar And Grill Ryde PO33 2DY Appley Manor Hotel Ryde PO33 1PH Bagel Wrap Coffee House Ryde PO33 2LG Bartletts Green Farm Tea Rooms Ryde PO33 1QQ Blacksheep Bar And Club Lounge Ryde PO33 2LF Busy Bee Nurseries Ryde PO33 1QG Coffee Pot Ryde PO33 2DU Fumo 33 Ryde PO33 2LE Ganders Restaurant Ryde PO33 1UQ Hong Kong Express Restaurant Ryde PO33 2DY House Of Zabre Ryde PO33 2DU Isle Of Wight Bus And Coach Museum Ryde PO33 2BE Kevars Ryde PO33 2RE Koffee Bar Ryde PO33 2AA Leo Leisure Bingo Ryde PO33 2HX Leo Leisure Commodore Cinema Ryde PO33 2HX Long John Eater Ryde PO33 2EA Mcdonald's Restaurant Ryde PO33 1QG Monkton Arts And The Lounge Cafe Ryde PO33 1JP No64 Ryde PO33 2JF Royal Esplanade Hotel Ryde PO33 2ED Slice Of Life Cafe Ryde PO33 2HW So Yummy Ryde PO33 2HT Subway Ryde PO33 2LN T & D Kitchen Ryde Ryde PO33 2AA The Captains Table Ryde PO33 1JA The Duck Ryde PO33 1LE The Fishbourne Ryde PO33 4EU The Kebab House Ryde PO33 2PN The Marine Ryde PO33 2DZ The Mermaid Bar Ryde PO33 1PX The Pavilion Ryde PO33 2EL The Wonky Goat Ryde PO33 2DT Yelfs Hotel Ryde PO33 2LG Barnabys Restaurant Sandown PO36 8JR Bear Cafe Sandown PO36 0PJ Bellamy's Sandown PO36 8AD Bugle Inn Sandown PO36 0DQ Caulkheads Sandown PO36 8AY Coffee Shop at Rectory Mansion Sandown PO36 0DQ Daisy's Bakery And Tearooms Sandown PO36 8DA Eastern Eye Sandown PO36 8AQ Haldi Indian Restaurant Sandown PO36 9JL Kate Cottage Sandown PO36 8AD Little Dessert Shop Sandown PO36 8JR Melville Hall Hotel Sandown PO36 9DH Muzza's Sandown PO36 8DE Pedallers Cafe Sandown PO36 0NP Serenitys Sandown PO36 8AQ Shanklin And Sandown Golf Club Sandown PO36 9PR Surfside Diner Sandown PO36 8AE Swad North Indian Cuisine Sandown PO36 8DE The Bandstand Sandown PO36 8AT The Beach Cafe Sandown PO36 8JR The Culver Haven Inn Sandown PO36 8QT The Garlic Farm Sandown PO36 0NR The Ocean Deck Bar & Restaurant Sandown PO36 8AE The Reef Sandown PO36 8AE The Wildheart Cafe Sandown PO36 8QB The Boathouse Seaview PO345AW The Old Barracks Restaurant Seaview PO34 5AR The Seaview Hotel Seaview PO34 5EX Amici Shanklin PO37 6JJ Artyshakes Shanklin PO37 7LA Beach Cafe 34 Shanklin PO37 6BG Blueberrys Cafe Shanklin PO37 6HS Bournehall Country Hotel & Restaurant Shanklin PO37 6RR Brunswick Hotel Shanklin PO37 6AN Caesars Restaurant Shanklin Beach Hotel Shanklin PO37 6BJ Channel View Hotel Shanklin PO37 6EH Cinderellas Tea Room Shanklin PO37 6JZ Cinnamon Restaurant And Takeaway Shanklin PO37 7AF Foxhills Of Shanklin Shanklin PO37 6LS No 64 Shanklin Shanklin PO37 6JN Paramount Cafe Shanklin PO37 6NJ Pavarotti Restaurant Shanklin PO37 6NS Pencil Cottage Tea Garden Shanklin PO37 6NU Pendletons Shanklin PO37 6NR Rylstone Tea Gardens Shanklin PO37 6RG Shanklin Conservative Club Shanklin PO37 6AU Shanklin Conservative Club Shanklin PO37 6AU Somerton Lodge Shanklin PO37 6LT The Chestnuts Shanklin PO37 6EA The Clifton Shanklin PO37 6AN The Old Thatch Teashop Shanklin PO37 6NU The Steamer Inn Shanklin PO37 6BS The Waterfront Inn Shanklin PO37 6BN Tumblers Cafe Shanklin PO37 7AT Vernon Cottage Shanklin PO37 6AA The Crown Inn Shorwell PO30 3JZ Hungry Bear Cafe St Helens PO33 1XS The Galley at BHYC St. Helens PO33 1XQ Highdown Inn Totland Bay PO39 0HY The Bay Colwell Totland Bay PO39 0DA Besty & Spinkys Ventnor PO38 1JR Buddle Inn Ventnor PO38 2NE Carnaby Tea Rooms Ventnor PO38 1LU Masala Bay Ventnor PO381ST T & D Kitchen Ventnor Ventnor PO38 1RZ The Blenheim Ventnor PO38 1RY The Hambrough Ventnor PO38 1SQ The Mill Bay Ventnor PO38 1JR The Seapot Ventnor PO38 1HP Toni’s Tea Room Ventnor PO38 1EU Ventnor Botanic Garden Ventnor PO38 1UL Waterside Cafe Ventnor PO38 1JX The White Horse Inn Whitwell PO38 2PY Bluebells At Briddlesford Wootton PO33 4RY Darwin (Woodside Bay) Wootton PO33 4JT Cibo Wootton Bridge PO33 4PF Lakeside Park Hotel & Spa Wootton Bridge PO33 4LJ The Cedars Wootton Bridge PO33 4QU The Woodmans Arms Wootton Bridge PO33 4RQ Bugle Coaching Inn Yarmouth PO41 0NS Cucina Yarmouth PO41 0PL Kings Head Yarmouth PO41 0PB Off The Rails Yarmouth PO41 0QT On The Rocks Yarmouth PO41 0PJ Royal Solent Yacht Club Yarmouth PO41 0NS The Cow Restaurant And Bar Yarmouth PO410YJ The Gossips Cafe Yarmouth PO41 0NS

You can check which chains are taking part in the scheme by visiting the Government Website.

No voucher is required. Diners can take advantage of the offer as many times as they like during the month.

Do let us know

We’ve taken this data from the Government source, so it’s possible there might be some errors in it. If you see anything wrong, please do get in touch, so we can correct any errors they may have made.